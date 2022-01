O ballet é uma das inúmeras expressões da arte - Pressfoto - Freepik - Creative Commons

Publicado 12/01/2022 20:12

Guapimirim – A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, abrirá vagas para oficinas culturais para as seguintes modalidades: teatro, ballet, desenho, artesanato, musicalização e dança livre. As inscrições vão do próximo dia 17 de janeiro até o dia 24 de fevereiro deste ano, das 9h às 17h, na sede do órgão, na Rua Itacoatiara nº 99, no Centro.

A idade mínima é de 5 anos para participar, mas isso também vai depender da modalidade de oficina.

No ato de inscrição, é preciso apresentar uma declaração escolar, afirmando que o candidato ou candidata está estudando, e cópia do comprovante de residência e do CPF e da carteira de identidade, tanto do aluno quanto do responsável legal.