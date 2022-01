Imagem ilustrativa de poltronas de ônibus de turismo - Ji Vispo - Pixabay - Creative Commons

Publicado 12/01/2022 21:12

Guapimirim – Estudantes de Ensino Superior que moram em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, poderão se cadastrar para utilizar o Ônibus Universitário. O prazo vai de 17 a 21 de janeiro deste ano, de acordo com o destino. Nesse mesmo período ocorrerá o recadastramento de quem já utilizava o serviço anteriormente e dos que se inscreveram em 2021.

Para quem estuda na cidade vizinha de Teresópolis, na Região Serrana, a inscrição deverá ser feita nos dias 17 e 18 de janeiro.

Para quem estuda nos municípios de São Gonçalo e de Niterói, a inscrição ocorrerá no dia 19 de janeiro.

Já para quem estuda em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a inscrição deverá ser feita no dia 20 de janeiro.

O dia 21 de janeiro será de repescagem para os que não conseguiram se inscrever ou recadastrar no dia agendado.

O cadastramento ou recadastramento consiste no preenchimento de uma ficha – disponível no site da Prefeitura de Guapimirim – que deverá ser preenchida e entregue na Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Dedo de Deus nº 820, no Centro. Fica na antiga sede da prefeitura.

Será preciso apresentar duas fotos 3x4, além do original e cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de vínculo com a instituição de ensino superior.

No local de inscrição, o estudante poderá obter informações sobre o horário de funcionamento do Ônibus Universitário.

Para baixar a ficha de inscrição, acesse este link: https://guapimirim.rj.gov.br/recadastramento-e-novos-cadastros-para-o-onibus-universitario-2022/2022/educacao/

Cronograma:

17/01/2022 – Inscrição para quem estuda em Teresópolis.

18/01/2022 – Inscrição para quem estuda em Teresópolis.

19/01/2022 – Inscrição para quem estuda em São Gonçalo e Niterói.

20/01/2022 – Inscrição para quem estuda em Duque de Caxias.

21/01/2022 – Repescagem para estudantes em todos os municípios destino citados.