Fachada da 67ª DP (Guapimirim) - Divulgação

Publicado 13/01/2022 21:49

Guapimirim – Um homem de 46 anos foi preso em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, perto de onde morava, nessa quarta-feira (12/1), por ter assassinado a ex-mulher em 2005, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A captura foi feita numa ação conjunta entre a 67ª DP (Guapimirim) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acusado – identificado como C. C. N. – ingressou à casa da ex-esposa, pois ainda tinha cópia da chave, na tentativa de reatar o relacionamento, mesmo ela estando grávida de outro homem. O criminoso tentou manter relações sexuais com a vítima, que o empurrou e o arranhou no pescoço. Por vingança, para que os vizinhos não escutassem, o réu tapou a boca e o nariz da gestante até que ela morresse sufocada.

C. C. N. foi sentenciado a 14 de prisão pela Comarca de Belford Roxo, com base no artigo 121 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), que trata de homicídio qualificado por motivo fútil e por asfixia.

O réu não tem mais como recorrer da pena, porque esta foi transitada em julgado.