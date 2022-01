Ônibus assaltado na sede da PF, no Rio - PRF - Divulgação

Publicado 15/01/2022 10:05

Guapimirim – Dois homens foram baleados numa troca de tiros com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, durante assalto a um ônibus da empresa Reginas que fazia a linha Central – Guapimirim, por volta das 20h50 da última quinta-feira (13/1).

Os policiais foram informados por motoristas que passavam pela via de que o ônibus estava sendo assaltado e o interceptaram na altura do KM 119 da Rodovia Washington Luiz (BR-040), no Jardim Gramacho, na pista sentido Região Serrana, segundo a PRF.

Durante a interceptação do veículo, os passageiros apontaram aos agentes que os criminosos tinham acabado de fugir. Houve troca de tiros, quando um dos ladrões disparou contra os policiais.

Dois dos meliantes foram baleados e estavam caídos numa passarela próxima. Um deles tentou ocultar a arma que usava, ao jogá-la no acostamento da via. Os bandidos foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Com os criminosos foram apreendidos dois celulares das vítimas e um revólver Taurus calibre 38 utilizado no roubo, com duas cápsulas e três munições percutidas, mas não deflagradas.

Tanto os smartphones recuperados quanto a arma apreendida foram levados para a sede da Polícia Federal (PF) na Praça Mauá, no Centro da cidade do Rio de Janeiro.

Um terceiro ladrão conseguiu fugir na garupa de uma moto pilotada por um comparsa que dava cobertura. O criminoso usava uma mochila com vários itens roubados dos passageiros.