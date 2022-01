A prefeita Marina Rocha assina a compra do terreno, acompanhada do vereador Pablo Lira e de assessores - PMG - Divulgação

Publicado 17/01/2022 20:08

Guapimirim – A rede municipal de saúde de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, contará, futuramente, com uma clínica de saúde da família. O novo empreendimento ficará na Vila Olímpia, na região do Segundo Distrito. Em vídeo divulgado nas redes sociais no último sábado (15/1), a prefeita Marina Rocha (PMB-RJ) anunciou a compra de um imóvel para a construção da nova unidade de saúde.

Com um imóvel próprio, será possível economizar com o pagamento de aluguel nessa e nas gestões seguintes. Nem todas as unidades básicas de saúde (UBS) funcionam em local próprio, como a de Parada Ideal, por exemplo.

“Há mais de 30 anos, Guapimirim não adquire um bem próprio para a saúde da nossa cidade. Hoje estamos aqui comprando, assinando a escritura do terreno onde será a nossa unidade de saúde, que atenderá o nosso Segundo Distrito, especificamente o nosso bairro da Vila Olímpia. Gente, vale ressaltar que isso nunca ninguém vai tirar de vocês, porque é do povo. Não é um imóvel que será alugado, e sim um imóvel comprado”, contou a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha.

O Dia apurou que o novo terreno custou R$ 75 mil. Desse modo, será possível economizar com pagamentos de aluguel nas futuras gestões da cidade.

“A nossa administração vai passar, vão vir outras e ninguém vai tirar isso de vocês”, completou a líder guapimiriense, ao considerar o feito como ‘histórico’.

Ainda segundo a mandatária guapimiriense, as obras devem começar em breve.