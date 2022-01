Detran.RJ fará vistoria itinerante em Guapimirim este mês | Guapimirim | O Dia

Vistoria do Detran.RJ realizada em outra cidade - Divulgação

Vistoria do Detran.RJ realizada em outra cidadeDivulgação

Publicado 19/01/2022 05:33

Guapimirim – O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ) realizará vistoria itinerante em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, das 10h às 17h do próximo dia 26 de janeiro (quarta-feira).

Serão disponibilizados os seguintes serviços:

* Transferência de propriedade.

* Transferência de jurisdição.

* Transferência de município.

* Alteração de características.

* Inclusão de GNV.

* Licenciamento anual.

* Baixa/inclusão de alienação.

* Mudança de cor.

* Mudança de endereço.

* Retificação de dados.

* Primeira licença.

* Emplacamento e troca de placa para Mercosul.

Para realizar a vistoria, será necessário fazer o agendamento no site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br) ou pelos telefones (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042.

A ação do Detran.RJ faz parte do Programa Vistoria Itinerante, que acontece em diferentes cidades fluminenses.

A última vistoria itinerante em Guapimirim ocorreu em setembro de 2021 no pátio da antiga sede da prefeitura.