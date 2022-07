Fachada da DHBF, em Belford Roxo - Divulgação

Publicado 24/07/2022 18:28

Guapimirim – Três pessoas foram baleadas num bar no Vale das Pedrinhas, no segundo distrito de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesse sábado (23/7). Uma delas morreu na hora. Segundo populares, um indivíduo não identificado num carro de cor branca teria passado pelo local atirando com arma de fogo.

A vítima fatal se chamava Rosenildo Marinho Fernandes, de 56 anos. Policiais do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) foram acionados e constataram que a vítima aparentemente não apresentava sinais vitais. Em seguida, chegaram os socorristas do Corpo de Bombeiros.

O segundo homem baleado é José Roberto da Cruz, de 49 anos. Com balas no tórax e no dorso, ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias.

A terceira vítima é José Ricardo Silva Nascimento, de 35 anos. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, e posteriormente transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

O homicídio e as tentativas de assassinato estão está sob investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).