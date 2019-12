Planejamento 'engessado'

A saída de Vanderlei Luxemburgo marca uma semana de 'derrotas' da diretoria e engessa todo o planejamento para 2020. Por conta de dívidas fiscais do clube com a União, São Januário teve a penhora anunciada pela Justiça, que também bloqueou a premiação pelo 12º lugar no Campeonato Brasileiro, no valor de R$ 14,6 milhão.

O Vasco iniciou a negociação com a Fazenda Federal para quitar com o dinheiro bloqueado parte do débito acumulado. Portanto, dificilmente cumprirá a promessa de zerar as dívidas com jogadores e funcionários até o dia 20.