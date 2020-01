54 mortes em Minas Gerais

Subiu para 54 o número de mortes causadas pelas chuvas em Minas Gerais. Na noite de terça-feira, Belo Horizonte foi atingida por um novo temporal. Segundo a Defesa Civil, quase 47 mil pessoas estão sem casa e 65 ficaram feridas no estado. O Corpo de Bombeiros faz buscas para encontrar dois desaparecidos em Conselheiro Lafaiete e Tabuleiro — entre eles uma mulher que caiu de carro numa cratera na estrada que liga Tabuleiro e Coronel Pacheco, no Sul. Segundo a corporação, a vítima foi levada pela correnteza. Outro carro e caminhão também caíram no buraco, de cerca de 15 metros.