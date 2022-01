I IG - Esporte

Publicado 07/01/2022 00:00

Weverton, do Bragantino, pode fechar com o Vasco, que encaminhou a contratação do lateral-direito. O clube fez oferta para ter o atleta de 22 anos por empréstimo, com opção de compra, e há otimismo muito grande. Ele chega para fazer exames.

O lateral é cria das categorias de base do Cruzeiro e ficou conhecido por dar uma "caneta" em Neymar em um dos treinamentos da Seleção na Granja. Em 2020, chegou ao Bragantino, pelo qual tem contrato até 2024.

A intenção do Cruz-Maltino é de propor um contrato por empréstimo de um ano com opção de compra dos direitos econômicos por um valor fixo. Anteriormente, o Vasco chegou a sondar o atacante Luís Amarilla, do Vélez Sarsfield, e que ainda não se reapresentou ao clube argentino.