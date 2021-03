Ao lado do Secretário de Saúde, Valdeci Junior, o Prefeito Vantoil Martins anunciou as novas medidas em uma live realizada no Facebook da prefeitura de Iguaba Grande Sabrina Sá (RC24h)

A Prefeitura de Iguaba Grande anunciou novas medidas de enfrentamento à Covid-19, que terão validade a partir das 00h deste sábado (20). Entre as normas do Decreto Nº 1.963/2021, está o toque de recolher, proibindo a permanência de indivíduos nas vias, áreas e praças públicas do Município no horário das 23h às 5h.

O novo decreto proíbe também a realização de eventos, festas e atividades transitórias em áreas públicas e particulares. O funcionamento de bares, restaurantes, quiosques e estabelecimentos congêneres, poderão funcionar até às 22h. Após esse horário, poderão funcionar nas seguintes modalidades: entrega em domicílio, drive thru, e entrega rápida com retirada do produto no estabelecimento (take away), vedado consumo no local.

A colocação de mesas e cadeiras à disposição do público na faixa de areia da orla da laguna de Araruama, como também no entorno dos quiosques está proibida, de acordo com a decisão. A prestação de serviço na orla da Laguna, incluindo-se o comércio ambulante, poderá funcionar até às 18h.

Todas as atividades econômicas com atendimento presencial terão limitação de circulação de público de quarenta por cento da capacidade instalada. Templos religiosos, como igrejas, centros espíritas, terão de funcionar com capacidade máxima de 30%, devendo ser respeitado o distanciamento.

Em relação as aulas presenciais, fica determinada a suspensão das mesmas, sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo Ministério da Educação, nas unidades da rede pública e privada de ensino, até ulterior decisão.

Os serviços considerados essenciais, como assistenciais de saúde e de assistência veterinária, estabelecimentos de comércio farmacêutico e de comercio de combustíveis, a cadeia de abastecimento e logística, os serviços de entrega em domicílio e o transporte de passageiros estão fora das restrições.

O comércio varejista de gêneros alimentícios e bebidas, supermercados, mercados, mercearias, padarias, quitandas, hortifrutigranjeiros, açougues, laticínios, conveniências, peixarias e estabelecimentos congêneres, as academias de ginástica deverão funcionar com a capacidade reduzida em 50%, devendo adotarem todas as medidas de segurança na entrada e permanência dos clientes, como higienização das mãos com álcool 70%, uso obrigatório de mascaras, verificação da temperatura e demais medidas recomendadas pela Secretaria de Saúde.

A fiscalização quanto ao cumprimento das normas, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP, por meio de suas unidades operacionais e da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, que poderão aplicar multas, reter ou apreender mercadorias, produtos, bens, equipamentos fixos e móveis, instrumentos musicais e veículos automotores e rebocáveis, sem prejuízo da aplicação de multa e interdição do local ou estabelecimento.

Ao lado do Secretário de Saúde, Valdeci Junior, o Prefeito Vantoil Martins anunciou as novas medidas em uma live realizada no Facebook da prefeitura de Iguaba Grande. Antes de iniciar a live, Vantoil participava de uma reunião online com prefeitos e representantes das prefeituras da Região dos Lagos e Baixada Litorânea, com o objetivo de se unirem em consórcio para a compra de vacinas Sputnik, da Rússia, assim como já fez Maricá. Um protocolo de intenções está em andamento.