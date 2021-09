Participaram da reunião os técnicos de Regulação da EPT, Ricardo Hartuiq e Victor Fortunato, e a assessora técnica Tayane Pereira - Divulação

Participaram da reunião os técnicos de Regulação da EPT, Ricardo Hartuiq e Victor Fortunato, e a assessora técnica Tayane PereiraDivulação

Publicado 15/09/2021 16:52

A cidade de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, terá em breve mais um aliado do transporte público na região. E melhor, de graça. O prefeito Vantoil Martins (CID) quer implantar o sistema de bicicletas compartilhadas no município, assim como foi feito em Maricá, pelo prefeito Fabiano Horta. Para tanto, ele recebeu, nesta terça (16), representantes da Empresa Pública de Transporte (EPT), que se reuniram com a equipe iguabense.



As vermelhinhas são bicicletas públicas gratuitas, disponibilizadas pela prefeitura de Maricá. O sistema de bicicletas compartilhadas, não-motorizado, integra o sistema de transporte urbano já existente na cidade.

“O projeto foi implantado em março deste ano em Maricá. Já passamos das 100 mil viagens e estamos com 30 mil usuários cadastrados. Agora podemos também contribuir com nossa expertise para ajudar a Iguaba Grande no desenvolvimento que trará mais benefícios para a população”, disse Tatiana Gomes, diretora de Planejamento e Tecnologia da Autarquia EPT.



“Gostaria de agradecer ao prefeito Fabiano Horta e ao presidente da EPT, Celso Haddad, em nome do prefeito Vantoil, por disponibilizar uma equipe para nos ajudar nessa fase de elaboração do projeto. A cidade de Maricá tem servido de referência quando falamos de projetos bem sucedidos. Esse projeto das bicicletas beneficiará muito os moradores de Iguaba Grande, que poderão usar no dia a dia pela cidade e também ao fomento do turismo, pois é mais um atrativo para quem procura a Região dos Lagos na alta temporada”, comentou o secretário de Planejamento, Eron Bezerra.



Participaram da reunião os técnicos de Regulação da EPT, Ricardo Hartuiq e Victor Fortunato, e a assessora técnica Tayane Pereira, além do subsecretário de Governo de Iguaba Grande, Luiz Fernando Lima e do vereador Marcelo Durão (PL).