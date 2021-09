Ainda foram feitas visitas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que estão em reforma, e ao Centro de Reabilitação e Tratamento de Pacientes Especiais Flores’cer - Divulgação

O Secretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Alexandre Chiepette, garantiu o envio de recursos para a reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), nesta terça-feira (14), durante inspeções aos equipamentos junto com o prefeito Vantoil Martins (CID).



Ainda foram feitas visitas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que estão em reforma, e ao Centro de Reabilitação e Tratamento de Pacientes Especiais Flores’cer.



“A Secretaria está à disposição para ajudar Iguaba no que for possível. Quero parabenizar pela gestão do prefeito Vantoil, porque vi aqui hoje uma cidade organizada, UBSs sendo reformadas, cobertura de 100% no programa Saúde da Família e projetos para melhorar cada vez mais a saúde do município”, afirmou o secretário Estadual de Saúde, Alexandre Chiepette.



Para o Prefeito Vantoil Martins, a visita do secretário foi muito importante para trazer boas notícias, firmando ainda o compromisso do estudo para a construção de uma maternidade em Iguaba.



“Nós estamos muito honrados em receber o secretário de Saúde, Dr Alexandre, que vem trazer boas notícias garantindo recursos para a reforma da nossa UPA e dando esperanças de estarmos futuramente recebendo uma maternidade na cidade, que poderá atender toda a região pela localização geográfica de Iguaba, que está no coração da Região dos Lagos”, declarou o prefeito.