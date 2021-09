Nas redes sociais, o atleta agradeceu ao time, aos patrocinadores a comissão e todas as pessoas envolvidas no projeto pelo "carinho, confiança, respeito e oportunidade" - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 20/09/2021

O ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes de Souza, condenado pela morte da modelo Eliza Samudio, em 2010, é um dos jogadores que disputam o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Iguaba Grande, na Região dos Lagos.



O goleiro faz parte da equipe Cidade Nova, que venceu o BDG na primeira rodada, neste domingo (19) no Campo do América, por 4×0. Bruno foi tietado por torcedores que acompanharam a partida.



Nas redes sociais, o atleta agradeceu ao time, aos patrocinadores a comissão e todas as pessoas envolvidas no projeto pelo “carinho, confiança, respeito e oportunidade”.



Em resposta, o perfil do clube disse que o atleta é “diferenciado” e afirmou que “estamos focados no objetivo e seremos campeões”.



Condenação no caso Eliza Samúdio e vida pós-prisão

Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. A pena foi aumentada porque o goleiro foi considerado o mandante do crime e reduzida pela confissão do jogador.



O ex-craque do futebol passou a cumprir pena em regime semiaberto em 2019. No ano seguinte, Bruno foi contratado para jogar pelo Rio Branco Futebol Clube, no Acre, onde ficou até janeiro deste ano.



Em março, Bruno chegou a ser anunciado como reforço do Araguacema Futebol Clube, do Tocantins. Duas semanas antes, foi divulgada a informação de que integraria a equipe do Atlético Carioca, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde disputaria a Série C do Campeonato Carioca. O time, porém, desistiu da contratação.



No mês passado, segundo o G1, a informação era de que Bruno estava morando em Arraial do Cabo e a juíza Juliana Gonçalves Pontes, da Vara Única do município, determinou que o ex-goleiro do Flamengo apresente comprovante de residência atualizado em Arraial, assim como comprovante de trabalho ou da possibilidade de trabalhar imediatamente na própria cidade.

Foto publicada por Bruno nas redes sociais em Cabo Frio no mês de fevereiro

Campeonato Municipal de Futebol Amador de Iguaba Grande



Programação do 1º dia do campeonato

A iniciativa do 3º Campeonato de Futebol Taça Iguaba é do Projeto Iguaba Ativa, da secretaria de Turismo, Esporte e Lazer (SECTUR).



A competição deve ter duração de um mês e meio e os jogos serão nos campos do Rodolfão, Vila Nova, Arrastão e Cidade Nova.



A competição é realizada na categoria amadora, a partir dos 17 anos, com a participação de 14 equipes .As partidas serão realizadas aos domingos, com rodadas contendo sete jogos.



Participam da competição os times: Nova Geração, Boa Vista, Vila Nova, Arrastão, São Miguel, Atlético Iguabinha, BDG, Vila Sapê, AJAX, Gaviões, América, Vale do Ipê, Meninos da Vila e Cidade Nova.



Para a secretária da SECTUR, Carla Valle, ”é muito importante incentivar cada vez mais as práticas esportivas na cidade. O esporte forma um adulto saudável, disciplinado e cooperativo, além de trazer outros benefícios à saúde”.



A Prefeitura informa ainda que os times deverão cumprir todos os protocolos de prevenção à Covid-19 e que equipes de fiscalização estarão no local supervisionando o uso de máscaras e distanciamento social nos locais das partidas.