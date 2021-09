Sobre a nova rodada dos kits de alimentação para as famílias dos estudantes, a entrega começa na segunda (27) nas escolas municipais. - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 21/09/2021 18:21

A Prefeitura de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, organizou uma live nesta terça-feira (21) para anunciar novidades para a educação do município. Foram anunciados um auxílio tecnológico e equiparação do piso salarial do magistério e a entrega de kits alimentares para as famílias dos estudantes da rede municipal.



Ao lado do secretário de Educação, Fred de Carvalho, o prefeito, Vantoil Martins (CID), informou que foi sancionada na segunda (20) uma lei que trata do pagamento de auxílio tecnológico de R$2 mil, em cota única, para os professores do município a partir desta quarta (22).



“Desde a pandemia, nossos profissionais têm trabalhado incansavelmente. Esse auxílio é um reconhecimento do trabalho prestado. Agradeço a sensibilidade em nome de toda classe”, disse o secretário de Educação.



“Fazemos com maior alegria e satisfação. Mais de 337 efetivos e contratados serão beneficiados por essa proposta”, disse Vantoil, afirmando que quase R$700 mil serão injetados na economia local.



Sobre a nova rodada dos kits de alimentação para as famílias dos estudantes, a entrega começa na segunda (27) nas escolas municipais. Segundo o secretário, cada escola tem a própria logística e informarão os pais de quando será a retirada.



O prefeito também falou sobre outra lei sancionada nesta segunda que “finalmente equipara o piso municipal da educação ao piso nacional”.



O cargo de professor efetivo II, por exemplo, que recebia R$ 1.372,00 passará, este mês, a receber R$ 1.443,12.



Professores em regime contrato por excepcional interesse público também terão reajusta de R$ 1.100,00 para R$ 1.443,12.



No caso dos professores I efetivos, o salário vai de R$2.120,00 para R$ 2.229,60, enquanto os contratados terão reajuste de R$1.494,23 para os mesmos R$2.229,60.



O secretário comemorou que é uma grande conquista e disse que mostra uma valorização para a categoria, destacando que Iguaba Grande tem a melhor educação da Região dos Lagos, segundo o Ideb.

Confira a live na íntegra abaixo: