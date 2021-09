É necessário realizar o agendamento através do teleatendimento ((21)3460-4040/(21) 3460-4041/(21) 3460-4042), ou pelo site do Detran - Divulgação

Os serviços de vistoria e perícia itinerantes do Detran RJ vão acontecer neste domingo (29), em Iguaba Grande, na Região dos lagos, entre 10h e 17h. É necessário realizar o agendamento através do teleatendimento ((21)3460-4040/(21) 3460-4041/(21) 3460-4042), ou pelo site do Detran

Na vistoria itinerante, os moradores terão à disposição os serviços de transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros.

“Estamos cumprindo uma determinação do governador Cláudio Castro, de dar mais atenção ao interior, fazendo o Detran ficar mais próximo dos usuários de todo o estado”, destaca o presidente do Detran RJ, Adolfo Konder.

A volta das perícias itinerantes é uma ação da Diretoria de Habilitação do órgão, que vem ampliando, há meses, a capacidade de atendimento da perícia médica na sede do Detran, no Centro do Rio. Com isso, houve grande redução no número de perícias que estavam pendentes, por conta da pandemia. Em junho, havia cerca de 7.500 perícias para serem realizadas, número que já caiu para 1.350. A Diretoria de Habilitação prevê que, neste ritmo, o cronograma de perícias esteja normalizado dentro de dois meses.