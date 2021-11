Documento estabelece a instalação na cidade até março de 2022 - SECOM

Documento estabelece a instalação na cidade até março de 2022SECOM

Publicado 10/11/2021 17:00

A prefeitura de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, assinou nesta terça-feira (9), na cidade de Campos dos Goytacazes, um termo de cooperação para a instalação de uma agência do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), na cidade. O documento estabelece que a instalação ocorra até março de 2022.

O termo de compromisso foi assinado pelo secretário municipal de Planejamento, Eron Bezerra, e pelo diretor-presidente do Sicoob Fluminense, Neilton Ribeiro. O vereador, líder do governo na Câmara, Luciano Silva também participou da visita.

“Hoje mais um passo foi dado para fomentar o desenvolvimento do nosso município. Acreditamos que o Sicoob será um ajudador na criação de políticas que facilitem a abertura de crédito para empreendedores que já investem ou que planejam investir em nossa cidade", disse o Secretário Eron Bezerra.

“Assumimos hoje o compromisso com o povo de Iguaba Grande de instalar uma instituição financeira cooperativa na cidade. Nós podemos fazer muito mais que uma instituição bancária tradicional e com um custo muito menor para o empreendedor. Hoje já somos mais de 5 milhões de associados no país. Agora temos um compromisso selado com a prefeitura e, em breve, estaremos com uma agência do Sicoob instalada em Iguaba", conta o diretor-presidente do Sicoob Fluminense, Neilton Ribeiro.

“A Câmara de Iguaba Grande sempre será parceira quando o assunto é o desenvolvimento da nossa cidade. Entendemos que o princípio de legislar é buscar melhores oportunidades para o povo da cidade. Quando o empreendedor consegue melhores taxas de crédito, ele consegue repassar um melhor preço de seus produtos para a população, fazendo assim um aumento do consumo nos comércios da cidade.” Comentou o vereador Luciano Silva.

O Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Sicoob) é o maior sistema financeiro cooperativo do país. É composto por cooperativas financeiras e empresas de apoio, que em conjunto oferecem aos associados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outros. Ou seja, tem todos os produtos e serviços bancários, mas não é banco. É uma cooperativa financeira, onde os clientes são os donos e por isso os resultados financeiros são divididos entre os cooperados.