Os oito acusados foram presos, sendo quatro homens e quatro mulheres. - Imagem: Divulgação

Publicado 27/01/2022 13:33

Agentes da 120ª Delegacia de Polícia de Silva Jardim (120ª DP) deflagraram uma operação, nesta quinta-feira (27), para cumprir mandados de prisão por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. Os oito acusados foram presos, sendo quatro homens e quatro mulheres.

A ação, batizada de Operação Torniquete, teve início com investigações em novembro de 2020, coordenadas pela delegada Janaina Peregrino, quando a mesma, junto da equipe, era lotada no município iguabense.

“Durante a investigação, ficou comprovada a ligação desse traficante preso hoje, que seria o líder do tráfico em Iguaba Grande, com o tráfico de drogas no Complexo do Alemão. E, durante o monitoramento, verificamos que esse líder do tráfico de Iguaba teria viajado para o Mato Grosso do Sul visando fazer a compra direta de armas e drogas naquele estado”, disse a delegada.

Um dos presos nesta quinta é apontado como líder do tráfico de drogas na cidade.

A operação teve apoio da 119ª DP de Rio Bonito, 125ª DP de São Pedro da Aldeia e 126ª DP de Cabo Frio.

Todos os capturados foram encaminhados para a delegacia. Na sexta-feira (28), os presos seguirão para uma audiência de custódia em Benfica, no Rio de Janeiro.