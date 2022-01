Prefeito de Iguaba, Vantoil Martins recebeu Aquiles Barreto e Paulo Rito para resenha e "xaveco político" - Renata Cristiane

Publicado 27/01/2022 21:23

RESENHA COM VANTOIL

O bom filho a casa torna, não é assim que diz o ditado? Nem que seja ligeiro. É o caso do secretário de Integração Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, Aquiles Barreto (PSD), nascido e criado em Cabo Frio, esteve na Região dos Lagos nesta quinta-feira (27), para tomar um café com prefeito Vantoil Martins (CID), apresentar o Programa Integra Rio, e, lógico, fazer aquela resenha política clássica. Pelo telefone, o prefeito contou que foi uma visita de cordialidade. Aquiles teria dito que "tem um carinho especial por Iguaba". Como gentileza gera gentileza, abriu o gabinete e deu boas vindas. "Recebemos todos que lutam pelo bem da nossa população", destacou Vantoil.



o subsecretário estadual de Cidades, Paulo Cleffs, que estava acompanhado do assessor regional da secretaria, Adriano José Mattos vistoriaram obras ao lado do prefeito Vantoil Martins SECOM

Ex-prefeito de Iguaba, Huguinho Canellas e o filho e advogado Pedro Canellas almoçaram com Aquiles em tradicional restaurante da cidade Renata Cristiane

Conversa mole! Nos bastidores, segundo apuramos, Aquiles estava "xavecando" o apoio do Vantoil. Afinal, que pré-candidato não quer a benção de um prefeito com mais de 85% de aprovação popular nas pesquisas de opinião? Um cabo eleitoral desse, hein?! Vale ouro! Aquiles sonha em conquistar uma das 513 cadeiras de deputado federal. O jovem tem fama de "jeitoso", Vantoil também. Aí já viu, né?! Jeitoso com jeitoso... Na oportunidade, o vereador iguabense Paulo Rito (CID), não resistiu a tanto charme e já declarou apoio a Barreto na pré-candidatura dele. Participaram ainda da resenha, o secretário de Fazenda de Iguaba, Jorgino Pereira; o presidente do PREVIGUABA – (Instituto de Previdência), Allan Simonaci; e o assessor de Aquiles, Arildo Mendes.Além do jovem secretário do município do Rio, Vantoil recebeu também na manhã desta quinta-feira (27), o subsecretário estadual de Cidades, Paulo Cleffs, representando o titular da pasta, Uruan Cintra, que estava agendado, entretanto, testou positivo para COVID-19. Vantoil o levou para vistoriar obras em andamento, que são parte do convênio com Estado, como pavimentação da Alfeu Ferreira, da estrada do Arrastão e a Zona Especial de Negócios (ZEN). Prefeito aproveitou e pediu dinheiro para construção novo acesso ao município pela estrada do Sal à RJ-124 (ViaLagos). Outro ponto visitado foi a Praça nova da Estação, local onde será construído o Teatro Municipal. Estava projeto parado há oito anos (época de Grasiella Magalhaes). Vantoil conseguiu articular a retomada da obra logo no primeiro semestre de 2022. "Queremos colocar Iguaba Grande em posição de destaque no estado, e isso, só é possível porque trabalhamos firme. Estamos organizando todos os convênios que estavam parados e fazendo andar", destacou Vantoil. Não é à toa que a classe política diz que Vantoil é "jeitoso". Consegue arrancar cada coisa de Cláudio Castro (PL) que até Deus duvida.Já Aquiles, depois da resenha com o atual prefeito Vantoil, almoçou num tradicional restaurante de Iguaba, com ex-prefeito, Huguinho Canellas e seu primogênito, o badalado advogado Pedro Canellas, que é assessor jurídico de Aquiles na secretária de Integração, na cidade Rio. Dizem que para ser bem votado na Princesinha dos Lagos (apelidinho fofo de Iguaba), precisa ter essa dupla ao lado. A conferir as urnas no fim do pleito.