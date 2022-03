Eventos culturais movimentam fim de semana em Iguaba Grande - ASCOM de Iguaba Grande

Eventos culturais movimentam fim de semana em Iguaba GrandeASCOM de Iguaba Grande

Publicado 05/03/2022 06:00

O projeto Verão #tônoRio, que está em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, desde esta quinta-feira (3), segue movimentando a orla da Praia de Cidade Nova no fim de semana. Àqueles que querem aproveitar cada instante do evento, é bom prestar bastante atenção no cronograma a seguir:



No sábado (5) de manhã, a partir das 8h, a população contará com a última edição de verão da famosa Feirinha de Criatividades da Terra. Às 10h, durante o evento, terá início a apresentação da peça “O Baião de Nós Dois”, com Perla Duarte e Luiz de Souza. A obra foi vencedora do Prêmio Iguaba Grande Cultura, Arte e Pesquisa.

Ainda no ‘sabadou’, quem quiser programação para o período da noite, poderá comparecer ao mesmo local entre 18h e 20h, e prestigiar a apresentação musical de Bruna Reis.



Já no domingo (6), de 9h às 10h, os interessados terão treinamento funcional com a equipe do MH. Para fechar a festividade na parte da manhã, entre 10h e 11h, será a vez do aulão de Zumba com o professor Thiago Morentino.



Àqueles que curtem redes sociais, um recado: já podem ficar animados. De 14h às 15h, será a vez do aulão de dança de Tik Tok, com Thaissa. Entre 15h e 16h o professor Dudu Soares irá ministrar outra aula de Zumba. Para finalizar a sessão de exercícios do dia, os alunos vão contar com uma aula de dança com todos os ritmos entre de 16h às 17h, com o professor Marcos.



E quem não quer praticar atividades físicas não fica de fora. No período da noite, entre 18h e 20h, o público vai contar com uma apresentação musical, realizada pelo ‘Pagode do Gavinho’.



O evento é gratuito, ou seja, se ficar interessado, basta aparecer e aproveitar.