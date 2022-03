O homem está na sede da 129ª DP aguardando transferência para o presídio - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 16/03/2022 17:18

A Polícia Civil de Iguaba Grande (129ª DP), na Região dos Lagos, prendeu em flagrante um homem na posse de cinco armas de fogo de diferentes calibres, no início da manhã desta quarta-feira (16), no bairro São Miguel.

A prisão aconteceu depois de uma denúncia apontando que o elemento mantinha as armas em casa. Com as informações, os policiais procederam ao endereço, onde foram recebidos pela esposa do suspeito.

Na sala do imóvel, estava W. L. G. DE O., que durante a abordagem apresentou uma pistola com numeração raspada, dois revólveres, uma espingarda e uma carabina. Além das armas também foram encontradas duas facas e diversos munições.

W. respondia em liberdade pelo crime de roubo majorado e se encontra na sede da 129ª DP aguardando transferência para o presídio.