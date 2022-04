Iguaba é a primeira cidade da Região dos Lagos a ser aceita no programa Habite Seguro - Divulgação

Publicado 09/04/2022 11:00

Iguaba Grande é a primeira cidade da Região dos Lagos e a sétima do estado do Rio de Janeiro a ser aceita no programa Habite Seguro, do governo federal, de apoio à compra da casa própria para profissionais da segurança pública.

O programa, do Ministério da Justiça e Segurança Pública permite que esses servidores tenham condições diferenciadas pela Caixa Econômica. O benefício permite a aquisição de imóveis novos, usados, além de auxiliar na compra de terreno e construção de imóvel.

Para o município ser enquadrado no benefício, foram cumpridas todas as exigências feitas pelo programa, como a instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Guarda Municipal, ter ouvidoria e corregedoria criadas por ato legal e ter código de conduta.

Para o secretário de Segurança e Ordem Pública, Fábio Costa, a iniciativa é de muita importância para esses profissionais. “Isso só reforça o quanto nossa cidade valoriza esses profissionais. A atuação da nossa guarda municipal é sinônimo de orgulho para nosso governo. A notícia não podia vir em momento melhor, já que no dia 9 de abril é aniversário da nossa guarda”, ressaltou.

Para participar, os Guardas Municipais devem seguir alguns requisitos, como ter no mínimo três anos de carreira, estar apto junto a instituições financeiras para contratação de financiamento e não fazer parte do regime jurídico de cargos ou funções de natureza temporária.