Iguaba realiza Cavalgada do Trabalhador no domingo (1º)

Publicado 30/04/2022 11:34

Para comemorar o Dia do Trabalhador, que acontece neste domingo (1º), em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, será realizada a tradicional Cavalgada do Trabalhador. O evento, que acontece a partir de 12h, será da Pista de Laço do Lucas, localizada na Estrada da Capivara s/n.

Com entrada gratuita, a festividade conta com praça de alimentação, área para crianças, estacionamento e shows musicais dos seguintes artistas: Alves, Banda Matutos, Bruna Reis, Roger Sampaio e Matheus Marinho, a partir das 14h.

Vale lembrar que fica proibida a entrada no local do evento com cooler e som automotivo, assim como a realização de churrasco.