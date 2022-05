Médico e funcionária são agredidos dentro da UPA de Iguaba Grande - Internet

Publicado 03/05/2022 15:51

Um médico e uma funcionária da UPA de Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, foram agredidos por um homem, que não teve a identidade divulgada, dentro da unidade de saúde, neste domingo (1º).

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura, o paciente chegou na unidade e, por não querer esperar sua vez e achar que deveria ser atendido imediatamente, agrediu os profissionais – que estavam atendendo outras pessoas durante o episódio.

Apesar do susto, eles não se machucaram gravemente. De acordo com a Secretaria de Saúde, a funcionária está bem e teve apenas um hematoma no braço. Não há informações sobre o estado do médico.

As vítimas do ataque registraram um boletim de ocorrência na 129ª DP, onde os policiais constataram que o homem já havia cometido outros crimes de agressão. Em seguida, ele foi ouvido e liberado.