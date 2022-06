PRINCESINHA DOS LAGOS: Solenidades marcam início da celebração dos 27 anos de Iguaba Grande - Reprodução/ redes sociais

Publicado 08/06/2022 16:28

A princesinha dos Lagos está completando, nesta quarta-feira (8), seus 27 anos de emancipação. Por isso, as comemorações em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, começaram às 8 horas, com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e da cidade. A solenidade aconteceu em frente a sede do Poder Executivo Municipal.

Entre as autoridades presentes estiveram os secretários, vereadores, o ex-prefeito Hugo Canellas e o coral do Centro de Referência do Idoso (CRI) apresentou canções em homenagem a cidade. O hasteamento dos pavilhões foi realizado pelo prefeito Vantoil Martins, pelo vice-prefeito Alexandre Carvalho e pelo vereador vice-presidente do Legislativo, Júnior Bombeiro.

Ainda nesta terça-feira (7), aconteceu a Sessão Solene de entrega de Títulos pela Câmara de Vereadores. As outorgas foram dadas as pessoas que prestaram relevantes serviços a comunidade e contribuíram para o desenvolvimento do município. O evento começou às 18h, na sede Associação Profissional dos Instrutores de Aprendizagem, de Treinamento, de Formação e Orientação Profissional do Estado do Rio de Janeiro (Apierj).

As comemorações religiosas também foram realizadas no município. No domingo (5), o Padre Guilherme realizou a Missa pelo aniversário da cidade na Paróquia Imaculada Conceição. Já nesta terça (7), aconteceu o Culto em ação de graças na Igreja Catedral Assembleia de Deus de Iguaba Grande (CADIG) e foi organizado pelo do Conselho de Pastores de Iguaba Grande (COPIG).

“As celebrações e solenidades marcam o momento de festa que vive Iguaba Grande. Todos estão felizes em poder comemorar os 27 anos da princesinha da Região dos Lagos. Nossa cidade é linda, um povo hospitaleiro e alegre. Parabéns, Iguaba Grande”, disse o prefeito Vantoil Martins.

A programação de shows continua nesta quarta-feira (8) com o cantor local Leonardinho, a partir das 21h30. Às 23h sobe ao palco principal da praça nova da Estação o grupo de pagode Vou Zuar.

Confira a programação completa de shows

Quarta-feira (8)

21h30 – Leonardinho

23h – Grupo Vou Zuar

Quinta-feira (9)

21h30 – Banda Rabuja

23h – Marcos e Belutti

Sexta-feira (10)

21h30 – Demetrius e Banda

23h – Dilsinho

Sábado (11)

21h30 – Grupo Nada Igual

23h – Vitor Kley