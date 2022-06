Etapa do Circuito Lagos de Frescobol acontece neste final de semana, em Iguaba Grande - ASCOM de Iguaba

Etapa do Circuito Lagos de Frescobol acontece neste final de semana, em Iguaba GrandeASCOM de Iguaba

Publicado 18/06/2022 06:00

Iguaba Grande, na Região dos Lagos, sedia neste sábado e domingo, dias 18 e 19 de junho, a segunda etapa do Circuito Lagos de Frescobol 2022. Serão 80 atletas do Estado disputando a pontuação no ranking, na arena montada na praia do Popeye, a partir das 08h30.

A edição de Iguaba Grande garante vaga para a terceira etapa que acontecerá nos dias 20 e 21 de agosto, em Cabo Frio. As disputas acontecem nas categorias masculino, feminino e mista.

Ao final da competição, as quatro duplas primeiras colocadas na categoria masculino e as três duplas do feminino disputarão o Rei e Rainha do Circuito.

“O Frescobol é um esporte que atrai todas as idades, além de contribuir muito para o condicionamento físico. Outro fator muito legal, é que a atividade gera a interação com outras pessoas, pois é disputado em duplas. A etapa de Iguaba está trazendo muitos atletas do Estado e será uma linda festa durante o final de semana", disse o instrutor de frescobol da Academia Popular e atleta, Claudinho Carvalho.