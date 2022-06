As investigações continuam - Letycia Rocha (RC24h)

As investigações continuam Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/06/2022 15:22

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (30), um homem apontado como líder de uma quadrilha responsável por furtar cartões d programa social Supera RJ em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, e Casimiro de Abreu. Gustavo dos Santos Silva foi capturado por agentes da 121ª Delegacia de Polícia (121ª DP).

Na última terça-feira (28), durante diligências da Operação Indignos, um outro elemento da quadrilha, identificado como Bruno Amorim Silva, já havia sido preso.

Segundo a Polícia Civil, o caso passou a ser investigado em 25 de maio, quando foram furtados 165 cartões do programa em Casimiro, após o arrombamento do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CRAS). A ação dos elementos foi flagrada por câmeras de segurança do local. Os cartões já vem com as senhas, o que facilita o saque indevido por criminosos.

“Um dia antes eles observavam o local e, na madrugada seguinte, praticavam o furto. Depois, os cartões eram utilizados em comércios de conhecimento da quadrilha e as pessoas que aceitavam também tinham conhecimento da ilicitude”, afirma o delegado Roberto Ramos.

O histórico de localização dos acusados foi analisado pela polícia, que concluiu que eles também furtaram os cartões em Iguaba Grande. De acordo com os investigadores, foram, pelo menos, 500 cartões de programas sociais furtados.

Contra o líder da estrutura criminosa havia um mandado de prisão temporária em aberto.

As investigações prosseguem para localizar uma mulher que também estaria envolvida no esquema: Emanuele Garcia Gomes Alencar, de 21, esposa de Gustavo, e considerada foragida da Justiça; além de arrecadar maiores dados para responsabilizar criminalmente todos que participaram das várias etapas da estrutura criminosa, sejam os infratores operacionais do furto, como também os comerciantes e outros envolvidos que promoviam a descarga dos créditos nos estabelecimentos comerciais.