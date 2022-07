O veículo estava com a numeração do motor suprimida - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/07/2022 15:46

Uma mulher, identificada como T.S.E.S., foi presa pelo crime de receptação nesta quinta-feira (7) no bairro Vila Nova, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, durante um patrulhamento da Polícia Militar, os agentes detiveram a acusada com o veículo que estava com a numeração do motor suprimida.

A mulher foi encaminhada para a 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP), autuada e presa. Ela já possui outras anotações criminais por roubo, abandono e tentativa de homicídio.