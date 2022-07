Operação do Procon fiscaliza supermercados de Iguaba Grande - Divulgação/ procon

Publicado 14/07/2022 17:26

Na Região dos Lagos, o Procon de Iguaba Grande esteve, nesta quarta-feira (13), realizando uma operação de fiscalização nos supermercados da cidade. A inspeção tem um intuito de verificar possíveis irregularidades tributárias, na prática dos preços de produtos comercializados e no armazenamento dos alimentos.

Os três maiores estabelecimentos do município foram advertidos por prática de preços abusivos. Agora, os proprietários terão o prazo de 15 dias para estarem se enquadrando às normas vigentes.

“O intuito do Procon é sempre instruir o comerciante e o consumidor dentro das boas práticas e seguindo os critérios estabelecidos na Lei. Estaremos sempre vistoriando os estabelecimentos de Iguaba para contribuir com essa reeducação de todos”, comentou o coordenador do Procon de Iguaba Grande, Ângelo Pessanha.