Um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e uma intacta foi apreendido durante a ação - Letycia Rocha (Rc24h)

Um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e uma intacta foi apreendido durante a açãoLetycia Rocha (Rc24h)

Publicado 18/07/2022 14:14

Uma pessoa foi baleada durante uma troca de tiros em um bar localizado no bairro Cidade Nova, em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, na noite deste domingo (17). Um homem envolvido na confusão foi preso.

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam denúncia sobre um tumulto generalizado no estabelecimento e foram até o local, onde encontraram a vítima atingida na altura na barriga, sendo socorrida e conduzida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Os policiais realizaram diligências e descobriram que a discussão aconteceu entre frequentadores de dois bares distintos, que ficam um em frente ao outro na Rua Ednaldo Santos de Medeiros. Durante a briga, houve uma troca de tiros e, um dos disparos, acabou atingido a vítima.

Um dos envolvidos, identificado como I.S.C., foi capturado em um dos estabelecimentos. A arma utilizada no crime, um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e uma intacta foi arrecada no quintal do bar. O acusado informou que já possuía desavenças com o outro homem e “só disparou para se defender”.

Ele foi encaminhado para a 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP) e autuado por tentativa de homicídio, permanecendo preso. O outro acusado foi identificado como R.E.C., mas não foi localizado.