Oito casos de estelionato foram registrados nas últimas duas semanas em três Instituições Bancárias de Iguaba Grande, na Região dos Lagos. As ocorrências foram feitas na 129ª DP e as investigações estão sob a responsabilidade da delegada dra. Janaína Peregrino. Em entrevista, ela conta que os episódios sempre são parecidos: ao tentar retirar dinheiro, o cartão fica preso no caixa eletrônico, a vítima aceita auxílio de um suposto funcionário, que solicita o número do telefone, para, no final, aplicar o golpe.

Para que o cartão fique retido na máquina, os criminosos instalam um pequeno dispositivo, quase imperceptível. Ao não identificar o aparelho, a pessoa acaba acreditando que realmente se trata de um funcionário da instituição, e acaba “caindo” na trama.

Em seguida, tudo ocorre durante ligação. Aproveitando a inocência da pessoa, o golpista utiliza o número concedido para dizer que o documento foi bloqueado e solicita a senha, com o suposto intuito de resolver a situação. Em seguida, como o cartão ficou preso no caixa eletrônico e agora o criminoso já está em posse da palavra-chave, a vítima passa a registrar saques e compras indevidas.

De acordo com a dra. Janaína, os estelionatários aproveitam a ingenuidade e falta de informação das vítimas. “Agem principalmente contra idosos e pessoas que não têm muita familiaridade com as novas tecnologias”, pontuou. Além disso, a autoridade explicou quão é importante que a população tenha conhecimento de algumas medidas de segurança para que esse tipo de golpe pare de acontecer, como:

– Anotar na agenda do celular o número de telefone que consta no verso do cartão e somente entrar em contato com o banco através desse número. Não ligar para nenhum número afixado nos terminais/caixas ou números fornecidos por terceiros;

– Em hipótese alguma fornecer a senha por ligação;

– No caso do cartão ficar preso na máquina, efetuar o bloqueio pelo aplicativo do banco, que é o método mais seguro;

– Não utilizar o celular de terceiros para efetuar ligação para o banco.

Ela afirma, ainda, que “nenhuma instituição bancária pede para o cliente dizer sua senha e que o método mais seguro para bloquear o documento é através do aplicativo do banco”. A dra. orienta também que, “caso o cliente tenha o cartão retido e se sinta inseguro com a presença de alguém oferecendo ajuda, é importante acionar o 190 ou a Guarda Municipal, que já estão alertados quanto as ocorrências”.