Publicado 24/08/2022 14:03

Um homem, identificado como D.S.D.S.S., foi preso por matar o próprio tio com pauladas na cabeça enquanto ele dormia. O criminoso foi capturado nesta terça-feira (23), em Iguaba Grande, na Região dos Lagos.

Segundo a polícia, contra o elemento, havia um mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Única da Comarca iguabense.

O homem é acusado de desferir diversas pauladas na cabeça do tio, Daniel Scheidegger, em virtude de uma discussão por motivo fútil e após o mesmo ter ido dormir, conforme a 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP).

O crime aconteceu no interior da residência da vítima, que chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito. O rosto do tio do criminoso chegou a ficar desfigurado, com tamanha violência. A perícia encontrou vários dentes da vítima no local da agressão.

O criminoso foi encaminhado para a 129ª DP, onde aguarda a transferência para o sistema prisional.