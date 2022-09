Cidade Nova é o campeão do Campeonato de Futebol Amador de Iguaba - Divulgação

Cidade Nova é o campeão do Campeonato de Futebol Amador de IguabaDivulgação

Publicado 26/09/2022 17:26

Neste domingo (25), aconteceu a final do Campeonato de Futebol Amador de Iguaba Grande, município da Região dos Lagos. O time do Cidade Nova se consagrou campeão da disputa contra o Vale do Ipê, ganhando de 1×0. O gol foi feito pelo capitão Diego Salles, de pênalti, ainda no primeiro tempo.

A 3ª edição do Campeonato de Futebol Amador começou em agosto e faz parte do Projeto Iguaba Ativa, da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer e teve início em agosto, com a participação de 12 equipes locais.

Para o prefeito Vantoil Martins, o incentivo ao esporte é fundamental para o desenvolvimento da cidade. “Com muito empenho pudemos realizar mais um campeonato de futebol. Os times locais tiveram a oportunidade de mostrar os atletas da região, dar visibilidade a muitos meninos bons de bola que nossa cidade tem, além de gerar momentos de entretenimento e harmonia no lazer para toda a família”, declarou Vantoil.

Além do troféu de campeão e vice, foram entregues o troféu de Disciplina ao time Nova Geração; o troféu de melhor artilheiro foi entregue aos jogadores Diego Salles, do Cidade Nova, e Sandro Junior, do Vale do Ipê, com 5 gols cada. Já a defesa menos vazada ficou com o goleiro Ricardo Marinho do Nova Geração.

“Trabalhamos muito para conseguir o título de campeão. Hoje estamos comemorando essa vitória que foi muito difícil, pois todos os times jogaram muito bem. Não temos na Região um campeonato tão bem disputado e organizado quanto esse. Que a tradição do Campeonato Amador de Iguaba se perpetue.” Comentou o presidente do Cidade Nova, Diego Veríssimo.

Além de todas as premiações, nesta edição foi criada a Taça Eduardo Freire, que contém os campeões das outras edições e ficará na secretaria de Turismo, Esporte e Lazer.