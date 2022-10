Secretário municipal de Educação, Jales Lins - Arquivo pessoal

Secretário municipal de Educação, Jales Lins Arquivo pessoal

Publicado 19/10/2022 17:52

Teve início nesta quarta-feira (19), em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, a primeira etapa do Projeto “Escutando para Aprender”. O programa tem o objetivo de realizar uma triagem com os alunos da rede pública municipal que apresentem algum tipo de problema auditivo.

Serão contemplados, aproximadamente, 360 alunos do primeiro ano, que passarão pela triagem com os profissionais do Centro Pedagógico de Apoio Multidisciplinar (CEPAM), através da indicação da equipe escolar, que sinalizará estudantes que apresentem alguma alteração nas linguagem e socialização.

“O objetivo é identificar se existe algum tipo de alteração auditiva que esteja interferindo no processo educacional da criança, proporcionando uma intervenção precoce para evitar prejuízos educacionais”, explicou a Coordenadora do CEPAM, Vânia Marinho.

Todos os estudantes identificados na triagem serão encaminhados, com data marcada, para o Centro Geriátrico para a realização do exame de audiometria e imitanciometria.

Para o secretário de Educação, Jales Lins, essa é mais uma importante ação da gestão municipal. “Estamos com o olhar voltado para os nossos alunos e para o seu bem-estar, por isso, em conversa com a equipe do CEPAM, criamos esse projeto a fim de evitar danos ao processo educativo do aluno”, comentou, Jales.

O projeto continuará ao longo do ano até atender todos os alunos da rede pública municipal.