A Liga Desportiva de Itaboraí (LDI) Foto: Divulgação

Por O Dia

Itaboraí - A Liga Desportiva de Itaboraí (LDI) tem muito o que comemorar neste ano de 2020 apesar de um ano atípico e superar todas as dificuldades por conta do COVID-19, conseguiu realizar torneios municipais muito organizados e depois de 8 anos sem sede própria, a LDI ganha uma sede nova no Estádio Alzirão em Itaboraí, onde ficará também a sede da coordenação da Região Metropolitana da FERJ, que coordena o futebol de vários municípios como de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim, Magé e Maricá.



Em cerimônia restrita por conta da pandemia do COVID-19 foi assinado pelo atual Prefeito da cidade Sadinoel e o Presidente da LDI Everardo Lidenmayer o termo de permissão onde as salas do estacionamento do Estádio serão agora utilizadas pela LDI e FERJ que agora tem endereço certo. A liga existe a 58 anos fazendo muito pelo Desporto no Município de Itaboraí e conta com vários clubes de Itaboraí filiados.

"É com enorme alegria que comemoramos mais essa conquista. Este espaço serve não só para servir às atividades da Liga, ou à Coordenação da FERJ. É um espaço que será disponibilizado para o Futebol Comunitário (não oficial) e até mesmo às outras modalidades."

Disse Everardo Lidenmayer (Presidente da liga e Coordenador Regional da FERJ na Região Metropolitana )