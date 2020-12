PM desmantela esquema miliciano Foto: Divulgação

Por O Dia

Itaboraí - Oito meses após ser presa acusada de extorquir e ameaçar moradores e comerciantes em Itaboraí, uma mulher apontada como integrante de uma milícia da Zona Oeste do Rio que tenta se instalar no município voltou para a cadeia. Identificada como Deieane Cristina da Silva Souza, 29 anos, ela estava em companhia de Teresa Cristina de Oliveira Chaves Coelho, 36, Taiana da Silva Santos Neves, 33, e Wallace Gomes da Silva, 25. As três presas residem em Campo Grande, Cosmos e Santa Cruz, respectivamente.



Os quatro foram surpreendidos por agentes do Serviço de Inteligência (P-2) do 35ºBPM (Itaboraí) na Rua Doutor Francisco Machado, no bairro Visconde, no final da manhã desta terça-feira, dia 15 de dezembro. Com o quarteto, os PMs encontraram talões de cobrança, cadernos de anotação com a contabilidade e carimbos de "pago".



A quadrilha seria chefiada por Orlando Oliveira de Araújo, Orlando Curicica, 42 anos. Preso em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio, durante operação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) em outubro de 2017, ele está na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.



Os PMs chegaram até o quarteto através de denúncias anônimas que afirmavam que o grupo estava atuando nos bairros Visconde de Itaboraí e Porto das Caixas extorquindo e ameaçando moradores e comerciantes da região. A ocorrência foi registrada na 71ªDP (Itaboraí).