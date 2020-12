Posto de vistoria do Detran Itaboraí Reabre Foto: Éderson Macieira

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 10:46 | Atualizado 17/12/2020 11:05

Itaboraí - A unidade do Detran na cidade de Itaboraí fica localizada no Itaboraí Plaza Shopping, porém o posto de vistoria veicular fica no bairro de Venda das Pedras e seguia fechado desde o início da PANDEMIA, mesmo com bandeira vermelha Itaboraí reabre o agendamento de vistoria veicular conforme informado pelo Detran RJ.



A unidade de vistoria está aberta desde ontem (última quarta-feira, dia 16/12).

O Detran Itaboraí conta com dois postos destinados aos serviços de Vistoria de Veículos, Ciretran, Habilitação e Identificação Civil.



Confiram todos os serviços e horários de atendimentos disponibilizados:

Horário de atendimento Detran Itaboraí:

Posto vistoria de veículo: Segunda a sábado, das 7h15 às 18h (cumprimento de exigências e atendimento a serviços sem agendamento são feitos até às 16h30).

Posto Ciretran: Segunda a sexta, das 8h às 17h.

Posto Habilitação: Segunda a sexta, das 8h às 17h.

Posto Identificação Civil: Segunda a sexta, das 8h às 17h.

Posto Habilitação e Identificação Civil Shopping: Segunda a sexta, das 9h às 18h.

Telefone Detran Itaboraí: (21) 3460-4040

Vistoria de veículo: Não disponível.

Ciretran: (21) 2645-6605 (GAB)

Posto Habilitação: Não disponível.

Posto Identificação Civil: Não disponível.



Serviços Detran Itaboraí

Detran Itaboraí Agendamento

Detran Itaboraí Carteira de Identidade 1ª via

Detran Itaboraí 2ª via da Carteira de Identidade

Detran Itaboraí Habilitação

Detran Itaboraí Vistoria

Detran Itaboraí Consulta de Placa

Detran Itaboraí Nada Consta



Durante a guerra contra o Covid-19 é muito importante ligar, se informar e agendar todos os serviços antes de ir a qualquer unidade do Detran para o atendimento ser mais dinâmico, e evitar aglomerações desnecessárias, utilizar a máscara é obrigatório.



