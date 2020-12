Drogas apreendidas em flagrante Foto: Divulgação

Por O Dia

Políciais Militares desarticularam um esquema de delivery de drogas no bairro do APOLO III. De acordo com a Polícia Militar denúncias anônimas apontavam para um grupo dentro de um veículo Volkswagen Fox, estariam vendendo drogas via telefone e fazendo o delivery das mesmas.

No veículo foram encontrados 122 pinos de cocaína e 2 tabletes de maconha, também foi encontrado R$437,00 em espécie. Os cinco elementos foram conduzidos para a Delegacia de Itaboraí, a 71ª DP, e em seguida foram transferidos para a Central de Flagrantes (73ª) DP no bairro de Neves, em São Gonçalo