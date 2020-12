71ª DP Foto: Marcelo Tavares

Itaboraí - Uma gestante de 20 anos foi feita de refém com duas crianças, o criminoso foi seu próprio marido de 23 anos. Quando policiais chegaram no local foi constatado que o acusado havia agredido o próprio pai e se trancou lá dentro fazendo sua própria família de refém.

Foi necessário o uso de reforço policial devido o criminoso estar armado. Após negociações com as autoridades, o acusado se entregou e as vítimas foram liberadas sem qualquer ferimento. Foram apreendidos com o criminoso simulacros de pistola e de revólver.

O caso foi registrado da 71ª DP de Itaboraí. O acusado foi transferido hoje para a Casa de Custódia de Benfica, na Zona Norte do Rio.