Prefeito eleito Marcelo Delaroli tomando posse em Itaboraí Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 16:08

Maricá - O prefeito eleito de Itaboraí nas eleições de 2020, Marcelo Delaroli (PL), o vice, Lourival Casula (PT), e os 11 vereadores eleitos tomaram posse dos cargos para os próximos quatro anos, aconteceu no Plenário Francisco Nanci.



Na mesma solenidade, o vereador Elber Correa (Republicanos) foi eleito presidente da Câmara de Vereadores.



O ato foi marcado por homenagem ao vereador Marcão da Saúde (PROS), falecido na última quarta-feira (30) pela Covid-19, no último dia 30. Estiveram presentes a cerimônia o deputado federal e presidente do diretório estadual do Partido Liberal (PL), Altineu Côrtes e o estadual, Anderson Alexandre.



No início da noite do dia 01 de Janeiro, Marcelo Delaroli deu posse aos secretários municipais no Salão Nobre da Prefeitura. Devido à pandemia de Covid-19 poucos convidados acompanharam os dois eventos, que foram transmitidos pelas redes sociais, tendo como destaque o momento em que o nome de Marcelo Delaroli foi ovacionado e muito aplaudido por todos que se fizeram presentes no evento.



Em seu primeiro discurso à frente da administração, Delaroli garantiu que vai lutar para o desenvolvimento de Itaboraí e já anunciou recursos federais para Itaboraí.



“Eu gostaria de agradecer a todos que saíram de suas casas em meio a uma pandemia para vota em nós. Estamos pegando uma cidade destruída, roubaram tudo, procuramos área por área para ver quais são as necessidades e descobrimos que a cidade não tem nada. Essa eleição foi um marco nessa cidade, pode faltar dinheiro, mas não vai faltar disposição. Vai ser um governo diferente, com igualdade para todos. Já conseguimos mais de R$ 45 milhões para pavimentação nas ruas e para o esporte na nossa cidade. A gente está pegando uma cidade destruída e começando uma transição no serviço público, nas obras. Não vai faltar trabalho, não vai faltar disposição. Este ano que está se iniciando vai ser marcado pela alegria do povo de Itaboraí”, disse emocionado o prefeito empossado.



O vice-prefeito, Lourival Casula, prometeu trabalhar durante 24 horas para a população itaboraiense sob orientação do prefeito Marcelo Delaroli, acreditando que o município estará melhor no final dos próximos quatro anos e fez uma homenagem a família do Marcão de Saúde.



“O meu primeiro agradecimento é ao povo, com quem assumo o compromisso de não deixar apagar essa chama de confiança em um futuro melhor para Itaboraí. A página que hoje começamos a escrever na história da nossa Itaboraí expressa a vontade soberana da maioria da população, que a mim confiou o destino de Itaboraí pelos próximos quatro anos. É chegada a hora de libertar Itaboraí da irresponsabilidade e da corrupção, que marcaram as últimas duas décadas da política estadual”, disse o vice-prefeito empossado.



Marcelo Delaroli anunciou o secretariado



Após a cerimônia, Marcelo Delaroli deu posse aos secretários municipais na sede da Prefeitura de Itaboraí. São eles: de Desenvolvimento Econômico e Integração com o Comperj, Lourival Casula; de Governo e Chefia de Gabinete, Diogo Cabral de Andrade; da Procuradoria Geral, Pedro Ricardo Ferreira Queiroz da Silva; de Esporte e Lazer, Lenon Simões Coutinho; de Agricultura, Abastecimento e Pesca, Abílio Flávio da Silva Pereira; de Meio Ambiente e Urbanismo, Sheila Nazareth Rodrigues; de Saúde, Cosme José Salles Filho; de Serviço Público, Márcio dos Santos Peçanha; de Fazenda, Roberto Ataíde Santiago Fontes; de Desenvolvimento Social, Marcos Antônio Oliveira Araújo; de Trabalho e Renda, Eudnei Dias de Oliveira; Ouvidor Geral, Faustino Alonso Rodrigues; Controladoria, Coronel Nelson Pitta de Castro Netto; de Segurança e Defesa Civil, Heitor Carvalhar Baldow; de Obras, Alessandro Ferreira Rodrigues; de Administração e Planejamento, Celso Almeida Netto; e de Educação, Cultura e Turismo, Mauricílio Rodrigues de Souza.