Prefeito Marcelo Delaroli também meteu a mão na massa. Foto: Victor Brandão

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 15:42

Itaboraí - O final de semana foi marcado por uma grande operação integrada de serviços da Prefeitura de Itaboraí em diversas áreas da cidade. O mutirão, reunindo diversos funcionários, voluntários, secretários, vereadores, o prefeito Marcelo Delaroli e o seu vice, Lourival Casula. Os serviços realizados com o apoio de veículos e equipamentos, entre caminhões compactadores e basculantes, pás carregadeiras, tratores, vassouras, pá e saco de lixos.



“O objetivo foi fazer uma mudança rápida no aspecto visual e de limpeza da cidade. A outra finalidade é que estamos no verão e precisamos cuidar bem do lixo nas ruas, dos ralos, para evitarmos alagamentos durante as chuvas. Depois de darmos uma geral no centro de Itaboraí viemos com o nosso mutirão de limpeza para Manilha. Eu mesmo, nossos secretários, alguns funcionários e muitos voluntários estamos aqui pra deixar nossa cidade limpa enquanto não contratamos uma nova empresa para isso”, explicou o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.



A operação de hoje cobriu todas as regiões da cidade, privilegiando, no primeiro momento, nos grandes distritos de Manilha, Venda das Pedras, Apollo, Centro e alguns trechos da Avenida 22 de Maio. O mutirão contou com diversos serviços, como varrição, remoção de resíduos, incluindo entulho e bens inservíveis, roçada, sanitização de pontos de ônibus, capina, raspagem, tapa-buracos, limpeza de valas, ralos e canaletas, limpeza e reparos na área externa do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, manutenção de acostamento, ruas, calçadas, manutenção na iluminação pública, reparo de paralelo e além de podas de árvores.



O mutirão reforçou os serviços de limpeza preventiva das caixas de ralos, trabalho que faz parte da rotina diária do gari de varrição, que esvazia as papeleiras, varre as calçadas e sarjetas e verifica se as caixas de ralos estão com detritos. Durante o verão, o trabalho será intensificado nos logradouros onde historicamente se formam pontos de alagamento para agilizar o escoamento das águas.



“Esse trabalho está sendo feito junto com a Secretaria de Obras. Um slogan que não ficou preso em palavras, mas vivo no coração de um povo que está trabalhando com a garra de quem sabe que tem jeito sim e faz questão de mostrar pra todo mundo que nós queremos e iremos de transformar a história de Itaboraí! Quero deixar claro que aqui não tem distinção de cidadão pra quem ocupa algum cargo ou não. Todos nós fazemos parte disso, estamos colocando a mão na massa e trabalhando muito porque a transformação está em nossas mãos!”, completou o prefeito, que acompanhou as operações por perto.