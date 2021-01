Previsão de chuvas: Maricá entra em estágio de atenção Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 10:27

Itaboraí - A previsão da meteorologia é no dia desta quinta-feira (07/01) é de possibilidades de pancadas fortes de chuva e possível tempestade, por conta deste boletim a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Itaboraí passou um alerta para a tarde desta de hoje informando que a cidade já está em estágio de ATENÇÃO.



Muito calor e umidade, juntamente com alta pressão de nível do ar afeta as condições do tempo, e o deixa instável, há previsão de chuvas moderadas a fortes nas próximas horas, com alerta de tempestade.



A Defesa Civil deixa um número de WhatsApp a disposição da população: (21) 97000-5782 para qualquer emergência ou perigo de desabamento ou enchentes.