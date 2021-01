Homem encontrado morto e com sinais de tortura Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 18:32

Itaboraí - Foi encontrado no fim de atarde da última sexta-feira (08/01) o cadáver de um homem ele tinha sinais de que havia sido torturado antes de morrer, no bairro do Retiro.



Policiais Militares do 35 BPM (Batalhão de Itaboraí) foram chamados através de denuncias anônimas e foram verifica a ocorrência de homicídio na rua N c rua Vereador Hermínio Moreira.



Os agentes encontraram a vítima num terreno baldio, a vítima estava com as mãos amarradas e com vários sinais de tortura pelo corpo.

O cadáver foi levado para a perícia técnica e a Delegacia Especializada vai investigar o caso