Assalto a ônibus termina em prisão em Itaboraí Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 11:36 | Atualizado 23/01/2021 11:50

Itaboraí - Um ladrão foi preso na última quinta-feira (21/01) por roubar passageiros de um ônibus de uma linha que fazia um itinerário pela BR-493 nas proximidades do bairro Parque Aurora.

A Policia Militar do 35º Batalhão informou que eles realizavam um patrulhamento de rotina e observaram algo errado dentro do coletivo, então realizaram a abordagem do veículo.

Os passageiros desceram do veículo a pedido dos agentes que entraram no interior do ônibus e perceberam um homem com atitude suspeita, quando os policiais fizeram a revista encontraram com o homem os produtos do roubo; 02 relógios e 02 celulares.

O meliante foi preso e o material roubado encaminhado para a 71ª DP em Itaboraí onde os donos poderão retirar os seus pertences.