Tributo as vítimas do Covid-19 iniciativa da Secretaria de Agricultura A atividade foi realizada em parceria com a União Sustentável e Elo pela Vida. Foto: Mauricio Peçanha

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 14:52

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizou uma ação inaugural de Tributo às Vítimas da Covid-19, no Horto Estadual do Pacheco. A atividade foi realizada em parceria com a União Sustentável e Elo pela Vida.



O Horto que está sendo gerido pelo município, será revitalizado e nesta ação recebeu 45 espécies de plantas, entre elas: Ipê, Manga, Cacau, Ameixa, Flamboyant, Pau-Brasil e plantas nativas.



O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli lamentou essa fase tão difícil que o mundo enfrenta e enviou uma mensagem de apoio aos parentes e amigos das vítimas.



“Já são quase um ano de sofrimento e inúmeras perdas. Sei que não há palavras que possam amenizar tanta dor, mas essa foi a forma que encontramos de emanar força e solidariedade aos que ficaram aqui. Recebam os nossos mais sinceros sentimentos”, expressou o chefe do Executivo.



O secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, Abílio Pereira, falou da importância dessa ação.



“Fizemos uma parceria com a União Sustentável e Elo pela Vida para reflorestar o município com as plantas do Horto e doações. Hoje fizemos essa primeira ação de homenagem às vítimas do coronavírus no município de Itaboraí e plantamos uma ameixeira em homenagem ao Marcão da Saúde, vereador eleito que perdeu a vida em decorrência da Covid-19″, disse o gestor da pasta.



Vale destacar que esse foi o primeiro tributo realizado na cidade e o objetivo é plantar mais 340 mudas em diversos pontos do município.