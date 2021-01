Cidades vizinhas se unem à favor da segurança. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 15:33

Itaboraí - O secretário municipal de Segurança de Itaboraí, Heitor Baldow, realizou uma visita técnica, nesta terça-feira (26/01), às dependências da secretaria de Ordem Pública (SEOP) de Maricá. O objetivo do encontro foi buscar ações de cooperação na gestão pública entre os municípios e promover um intercâmbio do modelo de monitoramento.



Em um primeiro momento, Baldow foi recebido pelo responsável da pasta maricaense, o tenente-coronel Julio César Veras. Em seguida, realizou uma visita com a equipe técnica da pasta ao Centro Integrado de Operações Públicas (Ciosp). O secretário conheceu a estrutura do equipamento e acompanhou a dinâmica das operações de controle das entradas e saídas da cidade vizinha.



“Temos que observar experiências que já deram certo dentro da gestão da segurança pública para tentar trazer as mesmas tecnologias para Itaboraí”, explicou o secretário.



Outro ponto fundamental da visita foi compreender a integração entre as forças policiais e Corpo de Bombeiros com a Guarda Municipal. A reestruturação dos guardas de Itaboraí é um dos principais planos da nova gestão para intensificar o trabalho de segurança no município.