Itaboraí começa fevereiro na bandeira laranja: atualização dos casos de Covid-19 (01/02) Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 11:54

Itaboraí - A Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí informa que a cidade retornou para bandeira laranja, risco moderado de contágio de Covid-19, tendo registrado até essa data 33.987 notificações.



Foram confirmados 8.808 casos positivos de Covid-19, se encontram ainda em investigação 252. O município também já descartou 4.290 casos prováveis, mas, ainda sim, 395 óbitos foram registrados.



Com a nova classificação, fica estabelecido a FLEXIBILIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO PARCIAL que mantém locais públicos de lazer com atividades restritas, comércio com limitações de espaço e protocolos de higiene, além do uso de máscara obrigatório. As aglomerações continuam proibidas.



Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelho (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).