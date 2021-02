A Prefeitura de Itaboraí entrará no programa de combate a violência contra a mulher com apoio técnico de profissionais multidisciplinares, como psicólogos e assistentes sociais. Foto: Maurício Peçanha

Itaboraí - O atendimento à mulher vítima de violência em Itaboraí pode ganhar um reforço de peso. Isso porque a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SMDS), fechou uma parceria com o Governo do Estado e com o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) para implantar na delegacia do município (71ª DP), no Centro, uma sala adaptada para realizar um atendimento humanizado e seguro.



Na última segunda-feira (1º/02), o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo participou de uma reunião para colocar em prática o novo projeto, que é uma iniciativa estadual, por meio da Secretaria de Polícia Civil. Segundo o chefe da pasta, a Prefeitura entrará no programa com o apoio técnico de profissionais multidisciplinares, como psicólogos e assistentes sociais. Em contrapartida, o Estado ficará responsável por preparar os agentes policiais para o projeto.



"As mulheres que buscam atendimento na delegacia precisam ser recebidas de forma humanizada. Elas precisam se sentir confortáveis e seguras para denunciar seu agressor. Por isso, é primordial que seja uma sala adaptada, com policiais preparadas e com equipes multidisciplinares", explicou o secretário.



Estiveram presentes na reunião, Sandra Ornellas, diretora do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM); Norma Passos Lacerda, delegada titular da unidade; Juliana Cardoso Monteiro Barros, juíza e coordenadora do projeto Violeta; e Sulamita Campanhole, coordenadora do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM).