Publicado 03/02/2021 17:11 | Atualizado 03/02/2021 17:11

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí recebeu, na manhã desta quarta-feira (03/02), o lote com a segunda dose das vacinas CoronaVac (Instituto Butantan/Sinovac) que foram enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A previsão é que as 2.310 novas doses comecem a ser aplicadas já na próxima semana, quando completam os 21 dias da primeira aplicação.



Desta forma, o público-alvo para estas doses será o primeiro grupo que recebeu o imunizante na cidade: profissionais da linha de frente que atuam nas redes de urgência e emergência do município e idosos residentes em instituições de longa permanência.



Além dos lotes com a segunda dose, o município recebeu ainda um novo carregamento com 560 imunizantes, contendo também a vacina de Oxford, desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca. Segundo o plano logístico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as doses serão utilizadas para continuar a vacinação em profissionais de saúde de Itaboraí que atuam na rede privada.



A imunização deste grupo teve início, na manhã desta terça-feira (02/02), no Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro. De acordo com o planejamento da SMS, a prioridade para os trabalhadores maiores de 60 anos termina nesta quarta-feira (03). Nesta quinta (04) e sexta-feira (05), será a vez dos trabalhadores com demais idades. As salas de vacinação funcionarão de 10h às 16h.



A SMS ressalta que as vacinas serão aplicadas até que seja zerado o estoque. Para receber a dose, os profissionais devem estar devidamente registrados no conselho da classe, apresentar documento que comprove a categoria profissional e registro de trabalho em estabelecimento de Saúde.