Por O Dia

Publicado 04/02/2021 08:33 | Atualizado 04/02/2021 08:33

Itaboraí - Profissionais de saúde de Itaboraí que atuam na rede privada começaram a ser vacinados contra Covid-19, no Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro.

Os trabalhadores maiores de 60 anos receberão a dose primeiro e, em seguida, os profissionais com demais idades. O avanço no público-alvo da Fase 1 de vacinação é resultado dos esforços e do plano logístico elaborado pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



Seguido o cronograma da equipe técnica da SMS, nesta quarta-feira (03), de 10h às 16h, serão vacinados os profissionais maiores de 60 anos. Já na quinta (04) e sexta-feira (05), também de 10h às 16h, será a vez dos trabalhadores com demais idades. A SMS ressalta que as vacinas serão aplicadas até que seja zerado o estoque.



Para receber a dose, os profissionais devem estar devidamente registrados no conselho da classe, apresentar documento que comprove a categoria profissional e registro de trabalho em estabelecimento de Saúde. Para a enfermeira responsável técnica pelas salas de vacinação da unidade, Flávia de Jesus Ribeiro, cada dose aplicada é uma vitória para toda a população de Itaboraí.



"Fico emocionada com cada pessoa que sai daqui vacinada. Esperamos tanto por esse momento, depositamos tanta expectativa. Tenho certeza que daqui para frente será só vitória e, em breve, todos estarão vacinados", comemorou a enfermeira.



A primeira profissional da rede privada vacinada foi a técnica de enfermagem Elisete de Oliveira, de 60 anos. A moradora do Centro atua em uma rede privada de "home care" (atendimento em domicílio) para pacientes graves. A trabalhadora afirma que a vacina é uma dose de esperança para toda a categoria, que viu colegas de profissão perderem a batalha contra a doença ao longo do período de pandemia.



"Muitas amigas morreram trabalhando. Foi um período muito difícil para todos que trabalham na Saúde. Com certeza, a vacina já é uma vitória e, é muito importante que todos tomem", reiterou Elisete.



O avanço do planejamento vai de encontro às diretrizes do Ministério da Saúde sobre o Plano Nacional de Imunização (PNI) de vacinação contra Covid-19. Até o momento, Itaboraí recebeu dois carregamentos dos imunizantes, sendo 2.310 da CoronaVac (Instituto Butantan/Sinovac) e 2.080 da vacina de Oxford, desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca.